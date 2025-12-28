Кристапс Порзингис пропустит матч с «Оклахомой», но готовится к скорому возвращению

Кристапс Порзингис близок к возвращению в строй после болезни.

«Атланта », переживающая сложную серию из шести поражений подряд, продолжает ждать возвращения своего ключевого центрового.

По информации ESPN, Кристапс Порзингис , пропустивший последние две недели из-за болезни , не сможет помочь команде в ближайшем матче с «Оклахомой». Однако после этой игры его статус будет изменен на «day-to-day» – это означает, что он уже близок к возвращению на площадку.

В текущем сезоне Порзингис сыграл только 13 матчей. Его средник показатели: 19,2 очка, 5,6 подбора и 3,1 передачи за 26 минут на площадке.