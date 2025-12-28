Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Промитеас», «Кардицас» встретится с ПАОКом

Сегодня, 28 декабря, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.

«Перистери» сыграет с «Промитеасом», «Кардицас» примет ПАОК. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-1, ПАОК – 8-2, АЕК – 7-4, Перистери – 5-5, Промитеас – 5-5, Арис – 5-6, Ираклис – 5-6, Миконос – 5-6, Кардицас – 4-6, Марусси – 2-8, Колоссос – 2-9, Паниониос – 1-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.