Митчелл Робинсон подбирает в атаке чаще, чем 22 команды НБА
Центровой «Никс» Митчелл Робинсон подбирает в атаке чаще, чем 22 команды НБА.
Центровой «Нью‑Йорка» Митчелл Робинсон демонстрирует феноменальную эффективность в борьбе за подбор в атаке. Его работа на щите соперника достигает таких масштабов, что ее можно сравнить с показателями целых команд.
Как отмечает журналист The Athletic Фред Катц, его показатель – 12,2 подбора в нападении за 100 владений мячом – превышает значения сразу 22 команд НБА.
Эта статистика ярко иллюстрирует, насколько ценен Митчелл Робинсон и его способность добывать для «Никс» вторые шансы в атаке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости