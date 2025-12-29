Центровой «Никс» Митчелл Робинсон подбирает в атаке чаще, чем 22 команды НБА.

Центровой «Нью‑Йорка » Митчелл Робинсон демонстрирует феноменальную эффективность в борьбе за подбор в атаке. Его работа на щите соперника достигает таких масштабов, что ее можно сравнить с показателями целых команд.

Как отмечает журналист The Athletic Фред Катц, его показатель – 12,2 подбора в нападении за 100 владений мячом – превышает значения сразу 22 команд НБА .

Эта статистика ярко иллюстрирует, насколько ценен Митчелл Робинсон и его способность добывать для «Никс» вторые шансы в атаке.