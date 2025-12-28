«Тофаш» объявил о подписании контракта с Джорданом Флойдом

Джордан Флойд вернулся в Турцию и подписал контракт с «Тофашом».

Разыгрывающий Джордан Флойд, начинавший сезон в израильском «Маккаби Ирони Рамат-Ган», вернулся в чемпионат Турции, подписав соглашение с «Тофашом » до конца сезона 2025/26.

Флойд присоединился к команде под руководством тренера Эмиля Райковича в ключевой момент – «Тофаш » готовится к серии плей-ин Лиги чемпионов против французского «Шоле», где победитель получит путевку в группу 1/8 финала турнира. В чемпионате Турции команда идет с результатом 7-6 и делит 6-е место.