Маржон Боучэмп: «Чувствую, что могу помочь «Филадельфии» за счет своего роста, защитных навыков и броска»

Маржон Боучэмп рассчитывает закрепиться в составе «Сиксерс».

Форвард Маржон Боучэмп, недавно подписавший двусторонний контракт с «Филадельфией» , настроен решительно. Он считает, что текущая ситуация в клубе, связанная с травмами, открывает для него идеальный шанс доказать свою ценность и закрепиться в НБА .

«У ребят травмы. Я чувствую, что могу помочь команде за счет своего роста, защитных навыков и броска. В этом году я хорошо бросал в G‑лиге. Думаю, я могу многое дать команде – в том числе молодую энергию и позитивный настрой. Так что считаю, что это отличная возможность», – заявил 25-летний баскетболист.