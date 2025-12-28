Миленко Богичевич после поражения от «Локо»: «Могу быть доволен большей частью игры. Мы продолжаем демонстрировать агрессивный баскетбол»
Несмотря на поражение от «Локомотива-Кубань» со счетом 65:88, главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич увидел в игре своей команды много положительных моментов.
«Я могу быть доволен большей частью игры. Мы продолжаем демонстрировать жесткий и агрессивный баскетбол. Конечно, этого оказалось недостаточно для победы над одной из самых атлетичных команд лиги. Однако я очень удовлетворен первой четвертью и отрезком в третьей десятиминутке.
Пожалуй, только второй период получился неудачным, когда нам не удалось ответить на агрессивность «Локо». Однако у нас по-прежнему молодая команда с короткой ротацией, которая усугубилась потерей Виталиюса Пранаускиса в середине третьей четверти из-за перебора фолов. Но в остальном я доволен.
Сегодня мы собрали 47 подборов, что весьма показательно. Это говорит о том, что команда боролась. Возможно, не всегда принимали верные решения, но парни бились, что крайне важно для нас в данный момент», – сказал Богичевич.
5 января «Автодор» встретится в гостях с ЦСКА – командой, занимающей одну из лидирующих позиций в Единой лиге ВТБ.