Миленко Богичевич после поражения от «Локо»: «Могу быть доволен большей частью игры. Мы продолжаем демонстрировать агрессивный баскетбол»

Тренер «Автодора» прокомментировал выездное поражение от «Локомотива-Кубань».

Несмотря на поражение от «Локомотива-Кубань» со счетом 65:88, главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич увидел в игре своей команды много положительных моментов.

«Я могу быть доволен большей частью игры. Мы продолжаем демонстрировать жесткий и агрессивный баскетбол. Конечно, этого оказалось недостаточно для победы над одной из самых атлетичных команд лиги. Однако я очень удовлетворен первой четвертью и отрезком в третьей десятиминутке.

Пожалуй, только второй период получился неудачным, когда нам не удалось ответить на агрессивность «Локо». Однако у нас по-прежнему молодая команда с короткой ротацией, которая усугубилась потерей Виталиюса Пранаускиса в середине третьей четверти из-за перебора фолов. Но в остальном я доволен.

Сегодня мы собрали 47 подборов, что весьма показательно. Это говорит о том, что команда боролась. Возможно, не всегда принимали верные решения, но парни бились, что крайне важно для нас в данный момент», – сказал Богичевич.

5 января «Автодор» встретится в гостях с ЦСКА – командой, занимающей одну из лидирующих позиций в Единой лиге ВТБ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Автодора»
