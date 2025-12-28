НБА. «Оклахома» принимает «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто» и другие матчи
28-29 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Оклахома» (1-е место на Западе, 26-6) играет с «Филадельфией» (6-е на Востоке, 16-13).
«Лейкерс» (5-е на Западе, 19-10) примут «Сакраменто» (14-е на Западе, 8-23).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
