7

Шейн Ларкин об игре со Швецией: «Мы были слишком самоуверенны. Хорошее напоминание»

Шейн Ларкин сделал выводы из трудной победы.

Турки, одни из фаворитов Евробаскета-2025, справились со шведами в 1/8 финала в упорной борьбе (85:79).

Ларкин, отличившийся в предыдущей игре с Сербией, провел неудачный матч, набрав 10 очков и 3 передачи при 3 точных из 12 бросков с игры за 37 минут на площадке.

«Это было хорошее напоминание. Каждая команда, которая дошла до этой стадии, очень талантлива и способна тебя победить.

Возможно, мы были слишком самоуверенны, слишком горды своими успехами, которые не имеют значения в конкретном матче, где каждый соперник может тебя выбить», – признался защитник.

«Радует, что мы смогли победить, несмотря на неоптимальное состояние», – заключил форвард Джеди Осман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
logoЕвробаскет-2025
logoДжеди Осман
logoШейн Ларкин
logoсборная Турции
logoсборная Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, Сербия играет с Финляндией и другие матчи
365сегодня, 19:00Live
Джеди Осман поднялся на 4-е место в списке самых результативных турецких игроков на Евробаскете
сегодня, 13:30
Турция с трудом справилась со Швецией благодаря 24+16+6 Алперена Шенгюна
4сегодня, 11:27
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 21:04
Финляндия выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича
29сегодня, 20:59
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, Сербия играет с Финляндией и другие матчи
365сегодня, 19:00Live
Йонас Валанчюнас: «Арнас Величка потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно»
сегодня, 20:15
Кристапс Порзингис: «Лучшие сезоны в НБА случаются после турниров со сборной»
сегодня, 19:46
«4 года, 21 победа в 22 квалификационных матчах. Отличные воспоминания». Лука Банки завершил работу в сборной Латвии
1сегодня, 19:40
Кристапс Порзингис: «Почему бы Литве не выиграть Евробаскет?»
9сегодня, 19:30
Амен Томпсон: «Хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна Джеймса»
4сегодня, 18:59
Алисса Томас обошла Кейтлин Кларк и обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон
сегодня, 18:33
Даниэль Тайс: «Больше никаких простых матчей»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок канадской лиги и ютубер Тристан Джесс показал трик-шот в Зале славы
сегодня, 20:36Видео
Nike выпустит версию LeBron NXXT Genisus в сотрудничестве с Бронни Джеймсом 12 сентября
1сегодня, 19:10Фото
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт развелся после 30 лет брака
сегодня, 16:42
Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
1сегодня, 15:15Видео
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
сегодня, 14:41
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
сегодня, 14:07Видео
Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»
сегодня, 13:55
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»
1сегодня, 12:28
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки
сегодня, 10:43Видео
Неманя Недович присоединился к «Монако»
сегодня, 09:29Фото