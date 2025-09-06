Шейн Ларкин об игре со Швецией: «Мы были слишком самоуверенны. Хорошее напоминание»
Шейн Ларкин сделал выводы из трудной победы.
Турки, одни из фаворитов Евробаскета-2025, справились со шведами в 1/8 финала в упорной борьбе (85:79).
Ларкин, отличившийся в предыдущей игре с Сербией, провел неудачный матч, набрав 10 очков и 3 передачи при 3 точных из 12 бросков с игры за 37 минут на площадке.
«Это было хорошее напоминание. Каждая команда, которая дошла до этой стадии, очень талантлива и способна тебя победить.
Возможно, мы были слишком самоуверенны, слишком горды своими успехами, которые не имеют значения в конкретном матче, где каждый соперник может тебя выбить», – признался защитник.
«Радует, что мы смогли победить, несмотря на неоптимальное состояние», – заключил форвард Джеди Осман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
