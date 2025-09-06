Шейн Ларкин об игре со Швецией: «Мы были слишком самоуверенны. Хорошее напоминание»

Шейн Ларкин сделал выводы из трудной победы.

Турки, одни из фаворитов Евробаскета-2025, справились со шведами в 1/8 финала в упорной борьбе (85:79).

Ларкин , отличившийся в предыдущей игре с Сербией, провел неудачный матч, набрав 10 очков и 3 передачи при 3 точных из 12 бросков с игры за 37 минут на площадке.

«Это было хорошее напоминание. Каждая команда, которая дошла до этой стадии, очень талантлива и способна тебя победить.

Возможно, мы были слишком самоуверенны, слишком горды своими успехами, которые не имеют значения в конкретном матче, где каждый соперник может тебя выбить», – признался защитник.

«Радует, что мы смогли победить, несмотря на неоптимальное состояние», – заключил форвард Джеди Осман .