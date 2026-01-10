Стеф Карри на вопрос о «противостоянии» с «Кингз»: «Разве что географически»

Стеф Карри прихлопнул «Сакраменто» одним словом.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стеф Карри после победы над «Сакраменто » ответил на вопрос журналиста о принципиальности «противостояния» с «Кингз».

Репортер напомнил о 7-матчевой серии между командами в плей-офф-2023 и напряженном характере некоторых последовавших далее встреч.

«Разве что географически. Как-то так получается», – произнес Карри.

В пятницу «Уорриорз» победили со счетом 137:103, 2-кратный MVP НБА набрал 27 очков и 10 передач.