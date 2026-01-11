ACB. «Валенсия» уступила «Уникахе», «Бильбао» обыграл «Мурсию» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.
«Валенсия» уступила «Уникахе», «Бильбао» победил «Мурсию».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 12-2, Валенсия – 11-3, Барселона –10-4, Мурсия – 10-5, Ховентуд – 9-5, Тенерифе – 9-6, Уникаха – 9-6, Баскония – 8-5, Бильбао – 7-8, Гран-Канария – 6-8, Жирона – 6-8, Сарагоса – 6-8, Бреоган – 6-9, Форса Льейда – 6-9, Манреса – 6-9, Андорра – 4-10, Сан-Пабло Бургос – 3-11, Гранада – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
