ACB. «Валенсия» уступила «Уникахе», «Бильбао» обыграл «Мурсию» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.

«Валенсия » уступила «Уникахе», «Бильбао» победил «Мурсию». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 12-2, Валенсия – 11-3, Барселона –10-4, Мурсия – 10-5, Ховентуд – 9-5, Тенерифе – 9-6, Уникаха – 9-6, Баскония – 8-5, Бильбао – 7-8, Гран-Канария – 6-8, Жирона – 6-8, Сарагоса – 6-8, Бреоган – 6-9, Форса Льейда – 6-9, Манреса – 6-9, Андорра – 4-10, Сан-Пабло Бургос – 3-11, Гранада – 1-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.