НБА. 26+9+10 Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Милуоки», «Хьюстон» проиграл «Портленду», несмотря на 30+12 Кевина Дюрэнта и другие результаты

Сегодня прошли десять матчей регулярного сезона НБА.

«Лейкерс » уступили «Милуоки » (101:105), несмотря на 26 очков, 9 подборов и 10 передач Леброна Джеймса (10 из 21 с игры, 2 из 7 трехочковых, 4 из 6 штрафных).

«Портленд» оказался сильнее «Хьюстона» (111:105), сразу три игрока «Блэйзерс» набрали 20+ очков: Тумани Камара (25), Дени Авдия (20), Шэйдон Шарп (20). Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт отметился 30 очками (11 из 20 с игры) и 12 подборами.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.