Девин Букер набрал 31 очко в победном матче против «Нью-Йорка»
Букер помог «Санс» обыграть «Никс», набрав 31 очко.
Лидер «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком матча против «Нью-Йорка», набрав 31 очко.
Букер реализовал 10 из 23 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 7 из 8 штрафных. В его активе также 3 подбора, 8 передач и 1 перехват за 38,5 минуты на паркете.
Форвард Диллон Брукс добавил 27 очков (8 из 15 с игры), 7 подборов и 5 передач.
В составе «Никс» самым результативным стал защитник Джейлен Брансон с 27 очками.
«Финикс» устоял в близкой концовке и выиграл четвертый из последних пяти матчей – 112:107.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
