Девин Букер набрал 31 очко в победном матче против «Нью-Йорка»

Букер помог «Санс» обыграть «Никс», набрав 31 очко.

Лидер «Финикса » Девин Букер стал самым результативным игроком матча против «Нью-Йорка », набрав 31 очко.

Букер реализовал 10 из 23 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 7 из 8 штрафных. В его активе также 3 подбора, 8 передач и 1 перехват за 38,5 минуты на паркете.

Форвард Диллон Брукс добавил 27 очков (8 из 15 с игры), 7 подборов и 5 передач.

В составе «Никс» самым результативным стал защитник Джейлен Брансон с 27 очками.

«Финикс» устоял в близкой концовке и выиграл четвертый из последних пяти матчей – 112:107.