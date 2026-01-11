НБА. 29+9 Деррика Уайта не спасли «Бостон» в матче против «Сан-Антонио», «Шарлотт» вынес «Юту» с разницей «+55» и другие результаты
10-11 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
В раннем матче «Кливленд» победил «Миннесоту» (146:134), сразу 5 игроков «Кэвс» набрали 20+ очков.
«Бостон» уступил «Сан-Антонио» (95:100), несмотря на 29 очков и 9 подборов Деррика Уайта (11 из 26 с игры, 5 из 17 трехочковых, 2 из 2 штрафных).
«Шарлотт» разгромил «Юту» на 55 очков (150:95) – самая большая разница в играх текущего сезона.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
