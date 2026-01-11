  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 29+9 Деррика Уайта не спасли «Бостон» в матче против «Сан-Антонио», «Шарлотт» вынес «Юту» с разницей «+55» и другие результаты
74

НБА. 29+9 Деррика Уайта не спасли «Бостон» в матче против «Сан-Антонио», «Шарлотт» вынес «Юту» с разницей «+55» и другие результаты

10-11 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

В раннем матче «Кливленд» победил «Миннесоту» (146:134), сразу 5 игроков «Кэвс» набрали 20+ очков.

«Бостон» уступил «Сан-Антонио» (95:100), несмотря на 29 очков и 9 подборов Деррика Уайта (11 из 26 с игры, 5 из 17 трехочковых, 2 из 2 штрафных).

«Шарлотт» разгромил «Юту» на 55 очков (150:95) – самая большая разница в играх текущего сезона.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoБостон
logoДаллас
logoИндиана
logoШарлотт
logoДетройт
logoКлипперс
logoЮта
logoСан-Антонио
logoМиннесота
logoМайами
logoЧикаго
logoКливленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 26+9+10 Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Милуоки», «Хьюстон» проиграл «Портленду», несмотря на 30+12 Кевина Дюрэнта и другие результаты
10 января, 07:17
НБА. 28+11+8 Джулиуса Рэндла помогли «Миннесоте» обыграть «Кливленд», 26+10+8 Купера Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» и другие результаты
9 января, 07:01
НБА. 10 очков Егора Дёмина за овертайм не хватило для победы «Бруклина» над «Орландо», 38+10+10 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» в игре против «Сан-Антонио» и другие результаты
8 января, 07:55
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59