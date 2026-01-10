Чемпионат Турции. «Галатасарай» разобрался с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» победил «Манису» и другие результаты
Сегодня в чемпионате Турции прошли четыре матча.
«Галатасарай» обыграл «Бешикташ», «Тюрк Телеком» справился с «Манисой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 13-2, Фенербахче – 12-2, Бахчешехир – 11-3, Тюрк Телеком – 10-5, Трабзонспор – 9-5, Анадолу Эфес – 8-6, Эсенлер Эроспор – 9-6, Галатасарай – 8-7, Тофаш – 7-7, Петким Спор – 5-9, Бурсаспор – 6-9, Меркезефенди – 5-10, Мерсин – 4-10, Маниса – 4-11, Каршияка – 3-12, Бююкчекмедже – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
