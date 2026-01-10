  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 20 лет назад Ульяна Семенова рассказала, как попала в баскетбол: «Рыдала всю дорогу от нашей деревни до Риги, когда меня в 13 лет от мамы увозили»
1

20 лет назад Ульяна Семенова рассказала, как попала в баскетбол: «Рыдала всю дорогу от нашей деревни до Риги, когда меня в 13 лет от мамы увозили»

В разговоре 20 лет назад Семенова поведала о том, как попала в баскетбол.

20 лет назад в разговоре с журналистом Сергеем Микуликом двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Ульяна Семенова рассказала, как попала в баскетбол.

«Помню, как рыдала всю дорогу от нашей деревни до Риги, когда меня в 13 лет от мамы увозили. Как же я не хотела никуда уезжать! Но школьный учитель физкультуры в сентябре позвонил в спорткомитет и сказал, что у него есть очень рослая девочка. Вот за мной и приехали. 

Я вообще-то думала, что меня увозят в волейбольную секцию – мы в школе а основном в него играли. Но вышло по-другому.

Баскетбол почти сразу стал работой. Но я ж деревенская, к труду привычная – что тренеры говорили, то и делала. Всегда – очень старательно», – поведала Семенова.

Вчера стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР (1976 и 1980), трехкратная чемпионка мира (1971, 1975, 1983) и 10-кратная чемпионка Европы скончалась в возрасте 73 лет.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал журналиста Сергея Микулика
Ульяна Семенова
logoсборная России жен
logoСборная СССР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умерла Ульяна Семенова. Она была так хороша, что женский баскетбол не хотели включать в программу Олимпиады
9 января, 10:00
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59