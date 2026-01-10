20 лет назад Ульяна Семенова рассказала, как попала в баскетбол: «Рыдала всю дорогу от нашей деревни до Риги, когда меня в 13 лет от мамы увозили»

В разговоре 20 лет назад Семенова поведала о том, как попала в баскетбол.

20 лет назад в разговоре с журналистом Сергеем Микуликом двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Ульяна Семенова рассказала, как попала в баскетбол.

«Помню, как рыдала всю дорогу от нашей деревни до Риги, когда меня в 13 лет от мамы увозили. Как же я не хотела никуда уезжать! Но школьный учитель физкультуры в сентябре позвонил в спорткомитет и сказал, что у него есть очень рослая девочка. Вот за мной и приехали.

Я вообще-то думала, что меня увозят в волейбольную секцию – мы в школе а основном в него играли. Но вышло по-другому.

Баскетбол почти сразу стал работой. Но я ж деревенская, к труду привычная – что тренеры говорили, то и делала. Всегда – очень старательно», – поведала Семенова.

Вчера стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР (1976 и 1980), трехкратная чемпионка мира (1971, 1975, 1983) и 10-кратная чемпионка Европы скончалась в возрасте 73 лет.