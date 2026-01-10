Единая лига ВТБ. «Уралмаш» прервал серию из 7 поражений в игре с «Пари НН» , «Самара» крупно уступила УНИКСу

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Уралмаш » прервал серию из 7 поражений во встрече с «Пари НН». «Самара» крупно уступила УНИКСу. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 18-2, ЦСКА – 17-2, Зенит – 12-6, Бетсити Парма – 13-7, Локомотив-Кубань – 13-7, МБА-МАИ – 10-8, Енисей – 7-12, Уралмаш – 7-13, Пари Нижний Новгород – 5-15, Автодор – 4-17, Самара – 1-18. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.