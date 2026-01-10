0

Адриатическая лига. «Игокеа» победила «Клуж», «Вена» справилась с «Цедевитой-Олимпией»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Игокеа» справилась с «Клужем», «Вена» победила «Цедевиту-Олимпию».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 11-0, Партизан Сербия – 10-1, Клуж Румыния – 9-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-4, ФМП Сербия – 4-7, Борац Чачак Сербия – 3-8, Сплит Хорватия – 3-9, КРКА Словения – 3-9, Студентски центар Черногория – 2-10.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Будучность Черногория – 9-2, Црвена Звезда Сербия – 8-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 6-5, Спартак Суботица Сербия – 6-6, Задар Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 4-8, Илирия Словения – 3-9, Вена Австрия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
результаты
logoИгокеа
logoКлуж
Вена
logoЦедевита-Олимпия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуэйн Вашингтон решил остаться в «Партизане», несмотря на предложения от других клубов Евролиги
6 января, 14:25
Тони Джекири присоединился к «Партизану»
5 января, 10:43Фото
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно справилась с «Илирией», «Дубай» оказался сильнее «Сплита»
4 января, 17:53
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59