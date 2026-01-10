Чемпионат Греции. «Арис» победил «Ираклис», «Паниониос» обыграл «Колоссос»
Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли два матча.
«Арис» победил «Ираклис», «Паниониос» справился с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 12-0, Панатинаикос – 11-1, ПАОК – 9-3, АЕК – 8-4, Промитеас – 6-6, Миконос – 6-6, Ираклис – 6-7, Арис – 6-7, Перистери – 5-7, Кардицас – 4-8, Колоссос – 3-10, Марусси – 2-10, Паниониос – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
