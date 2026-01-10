Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» разобрался с «Енисеем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

«Енисей» уступил «Нефтянику». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Енисей – Нефтяник – 38:50 (11:11, 5:9, 11:16, 11:14) ЕНИСЕЙ : Шарова (10), Олейникова (8 + 6 подборов), Колотовкина (7 + 5 подборов). НЕФТЯНИК : Кучина (10), Пачурина (7 + 9 подборов), Ячменникова (7 + 6 подборов). 10 января . 12.00 Положение команд : УГМК – 16-0, Динамо Курск – 14-2, Ника – 11-4, Надежда – 11-5, Спарта энд К – 9-7, МБА – 9-7, Динамо Москва – 8-8, Енисей – 5-12, Динамо Новосибирск – 4-12, Энергия 3-11, Нефтяник – 3-13, Самара – 2-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.