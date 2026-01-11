Чемпионат Франции. «Монако» победил «Нанси», «Бурк» уступил «Страсбуру» и другие результаты
10 января в чемпионате Франции прошли шесть матчей.
«Монако» победил «Нанси», «Бурк» уступил «Страсбуру».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 12-2, Нантер – 11-4, Страсбур – 10-4, Бурк – 10-5, Ле-Ман – 10-5, Виллербан – 9-4, Париж – 9-4, Элан Шалон – 8-7, Шоле – 7-7, Нанси – 6-9, Дижон – 6-9, Булазак – 5-9, Лимож – 5-10, Гравлин-Дюнкерк – 3-10, Сен-Кантен – 3-12, Ле-Портель – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
