Джейсон Кидд о потере Энтони Дэвиса: «Ничего страшного, травмы случаются»

Джейсон Кидд отреагировал на травму Энтони Дэвиса.

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд стоически отреагировал на очередную травму у звездного бигмена команды Энтони Дэвиса .

«Ничего страшного, травмы случаются. Травмы, болезни, такова наша реальность. Парни выбывают из строя. Значит, кто-то другой выходит и заменяет товарища.

В матче с «Джаз» хорошо себя проявили Райан, Калеб и Клэй, для которого встреча стала 900-й в НБА . Он вышел со скамейки и зажег команду», – сказал Кидд.

После обследования выяснилось, что Дэвис может пропустить от 6 недель до нескольких месяцев из-за повреждения связок руки.