Джейсон Кидд о потере Энтони Дэвиса: «Ничего страшного, травмы случаются»
Джейсон Кидд отреагировал на травму Энтони Дэвиса.
Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд стоически отреагировал на очередную травму у звездного бигмена команды Энтони Дэвиса.
«Ничего страшного, травмы случаются. Травмы, болезни, такова наша реальность. Парни выбывают из строя. Значит, кто-то другой выходит и заменяет товарища.
В матче с «Джаз» хорошо себя проявили Райан, Калеб и Клэй, для которого встреча стала 900-й в НБА. Он вышел со скамейки и зажег команду», – сказал Кидд.
После обследования выяснилось, что Дэвис может пропустить от 6 недель до нескольких месяцев из-за повреждения связок руки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости