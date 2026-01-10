Име Удока: «Мы слабы характером. Тот факт, что нам приходится полагаться на 37-летнего игрока по 40+ минут – это проблема»

Удока отметил нездоровую зависимость «Хьюстона» от Дюрэнта.

После проигранного матча против «Портленда » главного тренера «Хьюстона » Име Удоку спросили, что пошло не так в четвертой четверти, в которой «Рокетс» уступили со счетом 15:34.

«Убираешь 37-летнего игрока с площадки на 2 минуты и теряешь 13 очков преимущества. Получаешь рывок 0:11. Мы играли без напора, без уверенности. Мы слабы характером. Тот факт, что нам приходится полагаться на 37-летнего игрока по 40+ минут – это проблема», – сказал Удока, отмечая зависимость команды от Кевина Дюрэнта .

«Рокетс» проиграли «Блэйзерс» второй матч за три дня (105:111) и занимают шестое место на Западе с результатом 22-13.