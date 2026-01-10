Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» победила «Динамо Сассари», матч «Трапани Шарк» против «Тренто» завершился за 4 минуты из-за недостатка игроков на площадке

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.

«Трапани Шарк» после 7-минутного выступления в Лиге чемпионов завершил игру с «Тренто» за 4 минуты, убрав своих баскетболистов с площадки. «Реджо-Эмилия» справилась с «Динамо Сассари ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 12-2, Брешия – 11-3, Трапани Шарк – 10-5, Дертона – 10-4, Милан – 10-4, Венеция – 10-4, Триест – 6-8, Варезе – 6-8, Наполи – 6-8, Динамо Сассари – 6-9, Ваноли Кремона – 6-8, Тренто – 7-8, Удине – 5-9, Канту – 3-11, Реджо-Эмилия – 4-11, Тревизо – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.