0

Пол Пирс: «Янниса беспокоит то, как о нем будут думать. Он хочет всем нравиться»

Пол Пирс назвал проблему Янниса.

Чемпион НБА Пол Пирс обозначил черту звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо, которая мешает ему принять четкое решение о будущем в клубе.

Адетокумбо недавно заявил, что никогда не потребует у руководства «Милуоки» обменять его.

«Янниса беспокоит то, как о нем будут думать. Он хочет всем нравиться. Так это выглядит со стороны.

Я вижу это у многих игроков в лиге на данном этапе: все хотят нравиться всем. Иногда нужно просто сказать себе: «Это все!» И занять определенную позицию, потому что это твоя карьера, это твоя жизнь, и если ты несчастлив, то, пожалуйста, лучше выскажи это», – считает прославленный игрок «Бостона».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: No Fouls Given и Playmaker
