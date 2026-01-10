Пол Пирс: «Янниса беспокоит то, как о нем будут думать. Он хочет всем нравиться»
Пол Пирс назвал проблему Янниса.
Чемпион НБА Пол Пирс обозначил черту звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо, которая мешает ему принять четкое решение о будущем в клубе.
Адетокумбо недавно заявил, что никогда не потребует у руководства «Милуоки» обменять его.
«Янниса беспокоит то, как о нем будут думать. Он хочет всем нравиться. Так это выглядит со стороны.
Я вижу это у многих игроков в лиге на данном этапе: все хотят нравиться всем. Иногда нужно просто сказать себе: «Это все!» И занять определенную позицию, потому что это твоя карьера, это твоя жизнь, и если ты несчастлив, то, пожалуйста, лучше выскажи это», – считает прославленный игрок «Бостона».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: No Fouls Given и Playmaker
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости