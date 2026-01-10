Пол Пирс: «Янниса беспокоит то, как о нем будут думать. Он хочет всем нравиться»

Пол Пирс назвал проблему Янниса.

Чемпион НБА Пол Пирс обозначил черту звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо , которая мешает ему принять четкое решение о будущем в клубе.

Адетокумбо недавно заявил, что никогда не потребует у руководства «Милуоки » обменять его.

«Янниса беспокоит то, как о нем будут думать. Он хочет всем нравиться. Так это выглядит со стороны.

Я вижу это у многих игроков в лиге на данном этапе: все хотят нравиться всем. Иногда нужно просто сказать себе: «Это все!» И занять определенную позицию, потому что это твоя карьера, это твоя жизнь, и если ты несчастлив, то, пожалуйста, лучше выскажи это», – считает прославленный игрок «Бостона».