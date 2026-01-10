Стив Керр об убийстве женщины сотрудником службы иммиграции: «Это позор, что правительство может выйти и лгать о произошедшем, когда есть видео и свидетели»

Керр прокомментировал убийство женщины сотрудником службы иммиграции.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр не остался в стороне и прокомментировал убийство 37-летней Рене Гуд, которая погибла после стычки с сотрудником Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) примерно в 5 километрах от арены «Миннесоты».

«Я рад, что «Тимбервулвс» признали ценность ее жизни и трагичность ее гибели. Это действительно позор, что в нашей стране сотрудники правоохранительных органов могут совершать убийства и, судя по всему, уходить от ответственности. Позорно, что правительство может выйти и лгать о произошедшем, когда есть видео и свидетели, которые все выступили и опровергли слова правительства», – сказал Керр перед матчем с «Сакраменто».

По данным The New York Times, эта стрельба – девятая с участием офицеров ICE с сентября – произошла в нескольких кварталах от места убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году. И, как это было после действий полиции, повлекших гибель Флойда, она привела к многочисленным организованным протестам по всей стране, включая несколько в районе залива Сан-Франциско.