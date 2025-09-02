Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу

Игрок НБА стал спонсором Ассоциации скейтбординга.

Гэри Пэйтон II рассказал, что основал организацию вместе с партнерами Ройсом Кэмпбеллом и Шелдоном Льюисом. В лиге уличного скейтбординга будут выступать шесть команд.

Планируется, что первый сезон из десяти встреч Ассоциация скейтбординга проведет следующим летом в Калифорнии.

«В детстве я всегда хотел быть скейтбордистом. Скейт-парк находился прямо рядом с баскетбольной площадкой. Я катался там с друзьями: они катались в парке, а я играл в баскетбол.

Я подумал, почему до сих пор не существует профессиональной лиги по скейтбордингу, подобной НФЛ, НБА или НХЛ? Давайте изменим и спортивный мир, и мир скейтбординга», – рассказал Пэйтон.

По его замыслу Ассоциация скейтбординга должна вырасти в лигу в стиле НБА с множеством арен по всей стране, тренировочными центрами и ежегодным преддрафтовым смотром.

Гэри Пэйтон последние годы выступал за «Голден Стэйт», но пока остается свободным агентом.