Тайриз Макси идеально предсказал точность своих трехочковых на тренировке
Защитник «Филадельфии» работает над своим дальним броском.
В сети появилось видео с тренировки Тайриза Макси, которую он проводил под руководством известного тренера Дрю Ханлена.
Когда Макси только вошел в зал, Ханлен спросил его, сколько трехочковых Макси сможет забить с 50 попыток без разминки. Звездный защитник ответил, что реализует 45 из 50, если ему дадут три пробных броска.
В результате Макси забил все пробные попытки, а затем попал в точности 45 раз из 50.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети тренера Дрю Ханлена
