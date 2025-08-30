Тайриз Макси идеально предсказал точность своих трехочковых на тренировке

Защитник «Филадельфии» работает над своим дальним броском.

В сети появилось видео с тренировки Тайриза Макси , которую он проводил под руководством известного тренера Дрю Ханлена.

Когда Макси только вошел в зал, Ханлен спросил его, сколько трехочковых Макси сможет забить с 50 попыток без разминки. Звездный защитник ответил, что реализует 45 из 50, если ему дадут три пробных броска.

В результате Макси забил все пробные попытки, а затем попал в точности 45 раз из 50.