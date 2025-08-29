«Клипперс» подпишут 24-летнего «большого» Зака Фримантла
Зак Фримантл присоединится к «Клипперс».
24-летний «большой» (206 см) отыграл 5 сезонов в студенческом баскетболе и дважды попадал во вторую сборную конференции Big East.
В сезоне-2024/25 он набирал 16,8 очка, 6,8 подбора, 2,1 передачи и 1,1 перехвата за 30,8 минут в баскетбольной программе университета Ксавье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости