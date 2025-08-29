0

Игор Миличич: «Взяли верх над Словенией 2 раза подряд, а они все в нас не верят»

Игор Миличич посмеялся над словами Александера Секулича.

Главный тренер польской сборной отреагировал на намеки Секулича по поводу несправедливого судейства.

«Мне нравится, что мы два раза подряд взяли верх над ними (предыдущий раз – в плей-офф-2022), а они все в нас не верят. Дело в индивидуальном мастерстве игроков, командной подготовке и тактических наработках. Надеюсь, мы сможем встретиться и побить их снова, скажем, в Риге (в плей-офф). Было бы здорово», – пошутил Миличич.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Александер Секулич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Словении
logoсборная Польши
Игор Миличич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Словения – Бельгия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 31 августа 2025
сегодня, 08:57Пользовательская новость
Польша – Исландия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 31 августа 2025
сегодня, 08:48Пользовательская новость
Александер Секулич: «Ключевой стала третья четверть, когда на площадке происходили странные вещи»
4сегодня, 06:09
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» примет «Индиану»
сегодня, 21:08
«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
2сегодня, 20:59
Кристапс Порзингис: «Невозможно удержать Николу Йокича, но мы попробуем»
сегодня, 20:52
Кристапс Порзингис: «Площадка на Евробаскете кажется теснее, возможно, потому что я допустил 7 потерь»
сегодня, 20:43
Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией
сегодня, 20:30
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
61сегодня, 20:10
Лаури Маркканен обновил рекорд результативности Евробаскета-2025, набрав 43 очка в победной игре с Великобританией
5сегодня, 19:44
Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
сегодня, 19:25
«Бруклин» отчислит английского форварда Тосана Эвбуомвана
1сегодня, 19:16
Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией
1сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич: «Драгич и Дончич оба хороши. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой»
сегодня, 20:14
«Клипперс» подпишут 24-летнего «большого» Зака Фримантла
сегодня, 19:09
«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Клиффорда Оморуйи
сегодня, 17:30
Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»
1сегодня, 15:35
Греческие болельщики пришли на матч с Италией с баннером в поддержку Акилле Полонары
сегодня, 15:21Фото
Андреас Обст: «Шредер, Тайс, Вагнер и Фойгтманн – лидеры команды, больше всех говорят»
сегодня, 13:59
Алекс Мумбру может пропустить весь групповой этап Евробаскета
сегодня, 12:20
Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»
4сегодня, 12:01
«Даллас» откроет баскетбольную площадку во Вюрцбурге, родном городе Дирка Новицки
1сегодня, 11:24
Хосе Альварадо унесли с площадки на носилках
1сегодня, 09:48Видео