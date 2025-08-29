Игор Миличич: «Взяли верх над Словенией 2 раза подряд, а они все в нас не верят»

Игор Миличич посмеялся над словами Александера Секулича.

Главный тренер польской сборной отреагировал на намеки Секулича по поводу несправедливого судейства.

«Мне нравится, что мы два раза подряд взяли верх над ними (предыдущий раз – в плей-офф-2022), а они все в нас не верят. Дело в индивидуальном мастерстве игроков, командной подготовке и тактических наработках. Надеюсь, мы сможем встретиться и побить их снова, скажем, в Риге (в плей-офф). Было бы здорово», – пошутил Миличич.