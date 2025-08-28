Йонас Валанчюнас вышел на 4-е место в истории Евробаскета по количеству подборов (309)

Йонас Валанчюнас продвинулся в рейтинге по подборам.

Центровой литовской сборной сделал 9 подборов в рекордном на командном уровне матче по этому показателю (57 подборов от Литвы).

Валанчюнас забрался на 4-е место (309) в списке по выигранным отскокам, опередив Марка Газоля (307) в истории Евробаскета.

Впереди – Борис Диао с показателем в 314 подборов. Статистическим лидером остается Пау Газоль (475).