Йонас Валанчюнас вышел на 4-е место в истории Евробаскета по количеству подборов (309)
Йонас Валанчюнас продвинулся в рейтинге по подборам.
Центровой литовской сборной сделал 9 подборов в рекордном на командном уровне матче по этому показателю (57 подборов от Литвы).
Валанчюнас забрался на 4-е место (309) в списке по выигранным отскокам, опередив Марка Газоля (307) в истории Евробаскета.
Впереди – Борис Диао с показателем в 314 подборов. Статистическим лидером остается Пау Газоль (475).
