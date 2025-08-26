  • Спортс
Александер Секулич о 11-м месте Словении в рейтинге ФИБА: «Я никогда не обращал внимания на прогнозы»

Главный тренер словенцев сосредоточен только на выступлении своей команды.

«Мы находимся не в той же ситуации, что на предыдущем Евробаскете. Я сказал ребятам, что мы будем двигаться от игры к игре, но начиная каждую из них в роли аутсайдеров. Так мы сможем отдать чуть больше, чем могли бы в ином случае.

Я никогда не обращал внимания на прогнозы – кто наверху, кто следом, кто последний. Важно верить в нашу игру и нашу команду. В конце чемпионата мы оглянемся назад, независимо от результата, и будем знать, что отдали все, что могли. Это самое главное – чтобы каждый игрок и член штаба могли посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы сделали все возможное», – сказал Секулич.

На чемпионате Европы Словения сыграет в группе D, где она встретится с Польшей, Израилем, Францией, Исландией и Бельгией.

Первым соперником словенцев на турнире станет сборная Польши, матч с которой пройдет 28 августа (21.30 по московскому времени).

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2487 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Словении
Александер Секулич
logoЕвробаскет-2025
