Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
Чехия определилась с составом команды.
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной. Также на турнире не выступит Ян Веселы.
Лидером команды станет единственный представитель НБА Вит Крейчи.
Вит Крейчи «Атланта»
Петр Кживанек «Брно»
Ондржей Сегнал «Нимбурк»
Рихард Балинт «Брно»
Яромир Богачик «Нимбурк»
Войтех Грубан «Нимбурк»
Томаш Кизлинк «Цзилинь»
Мартин Свобода «Писек»
Адам Кейваль «Брно»
Мартин Кршиж «Нимбурк»
Мартин Петерка «Яловаспор»
Ян Жидек «Сант Антони»
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
