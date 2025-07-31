«Зенит» официально объявил о подписании Андре Роберсона
Андре Роберсон будет выступать за «Зенит».
33-летний легкий форвард (201 см) провел 7 сезонов в НБА, войдя во 2-ю защитную сборную в сезоне-2016/17 и набирая 4,5 очка и 4 подбора за 22,2 минуты в среднем в 307 матчах регулярных чемпионатов.
В сезоне-2024/25 на его счету 8,4 очка, 6,2 подбора, 1,4 передачи, 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота в 25 матчах Евролиги за «Виллербан».
Роберсон подписал двухлетнее соглашение по схеме «1+1».
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Зенита»
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