Джаред Батлер присоединится к «Финиксу»
«Санз» подпишут Джареда Батлера.
24-летний защитник (190 см) получил однолетний контракт.
Батлер набирал 11,5 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,1 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 28 матчах за «Филадельфию» после обмена из «Вашингтона» в феврале этого года. «Сиксерс» отказались от последнего года в контракте игрока.
Батлер проведет 5-й сезон в лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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