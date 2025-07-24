Джаред Батлер присоединится к «Финиксу»

«Санз» подпишут Джареда Батлера.

24-летний защитник (190 см) получил однолетний контракт.

Батлер набирал 11,5 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,1 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 28 матчах за «Филадельфию» после обмена из «Вашингтона» в феврале этого года. «Сиксерс» отказались от последнего года в контракте игрока.

Батлер проведет 5-й сезон в лиге.