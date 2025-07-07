Сергей Базаревич получил выплаты от «Трабзонспора» за сезон-2016/17

Турецкий клуб наконец погасил долг.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Трабзонспор » выплатил причитающиеся средства тренерам Сергею Базаревичу и Дмитрию Шакулину.

Под конец сезона-2016/17 турецкий клуб столкнулся с финансовыми сложностями, задерживал зарплаты баскетболистов на 2,5 месяца (что привело к бойкотам тренировок), и отказался выплатить 30% средств, причитающихся работавшим в клубе Базаревичу и Шакулину.

Агенты, представляющие интересы российских специалистов, через суд добились выплат, но клуб смог рассчитаться полностью только в июле 2025 года.

По итогам сезона-2016/17 «Трабзонспор» занял 12-е в чемпионате Турции и предложил Базаревичу продолжить сотрудничество, но тот отказался.