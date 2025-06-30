Эмони Бэйтс не получил предложения от «Кливленда» и вышел на рынок свободных агентов

«Кавальерс» не стали пытаться сохранить Эмони Бэйтса.

21-летний форвард не получил квалификационного предложения и станет неограниченно свободным агентом. Бэйтс провел два сезона в НБА, в основном выступая в G-лиге. В прошедшем розыгрыше чемпионата он набирал 3,7 очка, 0,7 подбора и 0,8 передачи за 7,5 минуты в среднем в 10 матчах за основной состав.

Бэйтсу пришлось восстанавливаться после операции на мениске осенью.