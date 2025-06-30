Эмони Бэйтс не получил предложения от «Кливленда» и вышел на рынок свободных агентов
«Кавальерс» не стали пытаться сохранить Эмони Бэйтса.
21-летний форвард не получил квалификационного предложения и станет неограниченно свободным агентом. Бэйтс провел два сезона в НБА, в основном выступая в G-лиге. В прошедшем розыгрыше чемпионата он набирал 3,7 очка, 0,7 подбора и 0,8 передачи за 7,5 минуты в среднем в 10 матчах за основной состав.
Бэйтсу пришлось восстанавливаться после операции на мениске осенью.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Спенсера Дэвиса
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