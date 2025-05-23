7

Гэри Пэйтон об обмене Луки Дончича: «Мне жаль Нико Харрисона. Он сделал то, что ему сказали»

Член Зала славы выступил в защиту генменеджера «Далласа».

После обмена защитника Луки Дончича в «Лейкерс» на генерального менеджера «Мэверикс» Нико Харрисона обрушилась критика со стороны фанатов, включая угрозы убийством и призывы к увольнению.

«Мне жаль Нико, чувак. Нико был моим представителем в Nike – он для меня как младший брат. Поэтому мне его жаль из-за того, что ему пришлось взять на себя. Люди не понимают – он президент и генеральный менеджер. Он не может сам принимать такие решения. Владелец должен дать добро. Нико не может просто сказать: «Я сам решу». Потому что его бы уволили. Так что все вы, фанаты, которые его в этом винят – завязывайте с этим. Это было не его решение. Он сделал то, что ему сказали. То, что должно было быть сделано», – сказал Пэйтон.

Кто станет чемпионом НБА?6104 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Джеффа Тига
logoДаллас
Нико Харрисон
logoГэри Пэйтон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Далласу» свалился №1 драфта НБА. Но ведь «Мэвз» хотят титул, а не развивать новичка – что же делать?
2820 мая, 18:30
Демаркус Казинс: «На мой взгляд, Эйс Бэйли – это первый номер драфта»
920 мая, 15:40
«Даллас» не будет рассматривать варианты обмена 1-го пика и собирается выбрать Купера Флэгга
1318 мая, 19:54
Главные новости
Тимофей Мозгов: «Я был на комбайне, Голдин очень неплохо выглядит»
2сегодня, 10:21
Евролига будет расширена до 20 команд (Sportando)
23сегодня, 10:13
Кириленко о штрафных Гилджес-Александера: «MVP последних лет делают одинаковое количество бросков с линии»
6сегодня, 09:51
«Нью-Йорк» обновил рекорд женской НБА по трехочковым в матче с «Чикаго»
1сегодня, 06:40Видео
НБА. Финал Западной конференции. 38 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» во 2-м матче серии
200сегодня, 06:30
Билл Симмонс: «Оклахома» претендует на то, чтобы стать одной из величайших команд в истории»
32сегодня, 06:16
Брайан Уиндхорст: «То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума»
9сегодня, 06:03
Джулиус Рэндл установил личный антирекорд по очкам в матче плей-офф и провел 4-ю четверть 2-го матча серии с «Оклахомой» на скамейке
5сегодня, 05:41
Джейден Макдэниэлс о своем неспортивном: «Просто захотелось по-настоящему сфолить на Шэе»
8сегодня, 05:23
Женская НБА. 26 очков Наташи Ховард помогли «Индиане» обыграть «Атланту» на выезде, «Нью-Йорк» разгромил «Чикаго»
2сегодня, 05:03
Ко всем новостям
Последние новости
Руководитель команды НБА считает, что Энтони Эдвардс и Леброн Джеймс обладают сравнимой стойкостью к травмам
13 минут назад
Аарон Несмит набрал наибольшее количество очков за 5 минут второй половины матча плей-офф за всю историю наблюдений
28 минут назад
Стив Нэш о MVP Шэя Гилджес-Александера: «Нет чувства лучше, чем видеть, как эти ребята преуспевают, и слышать из их уст, что ты повлиял на них»
37 минут назад
Стив Керр: «Карри и Данкан – две самых «командных» суперзвезды»
143 минуты назад
Дариус Майлз: «Чикаго» не взял меня из-за косичек»
251 минуту назад
Дариус Майлз: «Самое стремное от Дональда Стерлинга – то, что он врывался в раздевалку, когда мы стояли голые»
359 минут назад
«Уралмаш» продлит контракт с Тайреллом Нельсоном
сегодня, 10:06
Кендрик Перкинс: «Без меня «Оклахома» не доходила до финала»
5сегодня, 10:02
Шэй Гилджес-Александер провел 4-й матч плей-офф, в котором у него больше 30 очков и 1 потеря или меньше
1сегодня, 09:55
Уилл Гиллори: «После «Наггетс» «Оклахома» очень уверенно себя чувствует против зоны»
сегодня, 09:32