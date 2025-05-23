Гэри Пэйтон об обмене Луки Дончича: «Мне жаль Нико Харрисона. Он сделал то, что ему сказали»
Член Зала славы выступил в защиту генменеджера «Далласа».
После обмена защитника Луки Дончича в «Лейкерс» на генерального менеджера «Мэверикс» Нико Харрисона обрушилась критика со стороны фанатов, включая угрозы убийством и призывы к увольнению.
«Мне жаль Нико, чувак. Нико был моим представителем в Nike – он для меня как младший брат. Поэтому мне его жаль из-за того, что ему пришлось взять на себя. Люди не понимают – он президент и генеральный менеджер. Он не может сам принимать такие решения. Владелец должен дать добро. Нико не может просто сказать: «Я сам решу». Потому что его бы уволили. Так что все вы, фанаты, которые его в этом винят – завязывайте с этим. Это было не его решение. Он сделал то, что ему сказали. То, что должно было быть сделано», – сказал Пэйтон.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Джеффа Тига
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