Домантас Сабонис получил несколько повреждений в игре с «Мемфисом»
Центровой провел на площадке 12 минут.
Сабонис завершил встречу с «Гризлис» (132:122) с 6 очками и 4 передачами.
Литовец ушел в раздевалку в первой четверти после того, как столкнулся головами с защитником «Мемфиса» Люком Кеннардом. Ему наложили четыре шва на бровь.
Во второй половине Сабонис подвернул голеностоп и не смог продолжить игру.
Главный тренер «Сакраменто» Даг Кристи не уточнил тяжесть повреждения у лидера «Кингс». Сабонис пропустил половину марта из-за проблем с задней поверхностью бедра.
В этом сезоне средние показатели Сабониса составляют 19,2 очка, 13,9 подбора и 6,2 передачи за матч.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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