Домантас Сабонис получил несколько повреждений в игре с «Мемфисом»

Центровой провел на площадке 12 минут.

Сабонис завершил встречу с «Гризлис» (132:122) с 6 очками и 4 передачами.

Литовец ушел в раздевалку в первой четверти после того, как столкнулся головами с защитником «Мемфиса » Люком Кеннардом. Ему наложили четыре шва на бровь.

Во второй половине Сабонис подвернул голеностоп и не смог продолжить игру.

Главный тренер «Сакраменто » Даг Кристи не уточнил тяжесть повреждения у лидера «Кингс». Сабонис пропустил половину марта из-за проблем с задней поверхностью бедра.

В этом сезоне средние показатели Сабониса составляют 19,2 очка, 13,9 подбора и 6,2 передачи за матч.