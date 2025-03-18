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Домантас Сабонис получил несколько повреждений в игре с «Мемфисом»

Центровой провел на площадке 12 минут.

Сабонис завершил встречу с «Гризлис» (132:122) с 6 очками и 4 передачами.

Литовец ушел в раздевалку в первой четверти после того, как столкнулся головами с защитником «Мемфиса» Люком Кеннардом. Ему наложили четыре шва на бровь.

Во второй половине Сабонис подвернул голеностоп и не смог продолжить игру.

Главный тренер «Сакраменто» Даг Кристи не уточнил тяжесть повреждения у лидера «Кингс». Сабонис пропустил половину марта из-за проблем с задней поверхностью бедра.

В этом сезоне средние показатели Сабониса составляют 19,2 очка, 13,9 подбора и 6,2 передачи за матч.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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