Яннис Адетокумбо вошел в Топ-50 НБА по результативности в регулярных сезонах за карьеру
Яннис Адетокумбо продвинулся в рейтинге по набранным очкам.
На его счету 30 в матче с «Кливлендом» (100:112). Это позволило греческому форварду опередить (20077 очков) Тома Чемберса (20049, двукратный член символических сборных, 4 Матча всех звезд) и выйти на 50-е место по результативности в регулярных чемпионатах.
Следующий на его пути – Джо Джонсон с показателем в 20407 очков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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