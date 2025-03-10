Яннис Адетокумбо вошел в Топ-50 НБА по результативности в регулярных сезонах за карьеру

Яннис Адетокумбо продвинулся в рейтинге по набранным очкам.

На его счету 30 в матче с «Кливлендом» (100:112). Это позволило греческому форварду опередить (20077 очков) Тома Чемберса (20049, двукратный член символических сборных, 4 Матча всех звезд) и выйти на 50-е место по результативности в регулярных чемпионатах.

Следующий на его пути – Джо Джонсон с показателем в 20407 очков.