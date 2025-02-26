«Рокетс» не планируют выпускать Коди Зеллера на площадку в этом сезоне
Коди Зеллер, как ожидается, не сыграет за «Хьюстон».
Как сообщает обозреватель The Athletic Келли Айко, «Рокетс» не планируют выпускать 32-летнего центрового на площадку в этом сезоне.
Зеллер стал игроком «Хьюстона» в результате обмена перед дедлайном. Техасцы также вернули собственный пик второго раунда драфта 2028 года, а «Атланта» уменьшила платежную ведомость.
Коди проводит первый сезон по трехлетнему контракту на 11 миллионов долларов. Последние два года в соглашении не гарантированы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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