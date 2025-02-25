Майкл Мэлоун о 19 передачах Йокича: «Это как вообще?»
Центровой «Денвера» отдал рекордные в карьере 19 передач в победном матче с «Индианой».
«Никола – просто потрясающий, нет ничего, чего бы он не умел делать на площадке. Самое замечательное – это даже не 19 передач, а удовлетворение и радость, которые Никола получает, когда делает своих товарищей по команде лучше. Для него эти 19 передач – большой успех, но еще больше он радуется нашей победе, такое редко встретишь у суперзвезд.
Йокич – скромный человек, он понимает, что есть более важные цели, чем достижения отдельного человека. У нас коллективный спорт. И все же 19? Это как вообще?
Он просто невероятный игрок. Какая же роскошь иметь такого в команде. Даже в самый напряженный момент матча ты знаешь, что если мяч окажется у него, случится что-то хорошее», – сказал главный тренер «Наггетс».
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