Джамал Мюррэй: «Мы просто перестали аккуратно распоряжаться мячом»

Джамал Мюррэй обозначил ошибки «Денвера».

«Наггетс» уступили «Лейкерс » на домашней арене (100:123).

«Плохие передачи, отсутствие концентрации на противоборствах, поспешные решения, попытки опасных передач.

Когда играешь с командой, которая действует контактно, нужно адаптироваться. Контролировать мяч, идти навстречу передачам, ловить их обеими руками.

В конце концов, мы просто перестали аккуратно обращаться с мячом.

Мы знаем, что нужно делать в этом случае. Четко исполнять и действовать активно», – рассудил разыгрывающий «Денвера ».

Джамал Мюррэй закончил матч с 19 очками и 6 передачами на 5 потерь.

«Наггетс» в целом допустили 18 потерь, позволив «Лейкерс» набрать 24 очка после них.