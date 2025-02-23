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Джамал Мюррэй: «Мы просто перестали аккуратно распоряжаться мячом»

Джамал Мюррэй обозначил ошибки «Денвера».

«Наггетс» уступили «Лейкерс» на домашней арене (100:123).

«Плохие передачи, отсутствие концентрации на противоборствах, поспешные решения, попытки опасных передач.

Когда играешь с командой, которая действует контактно, нужно адаптироваться. Контролировать мяч, идти навстречу передачам, ловить их обеими руками.

В конце концов, мы просто перестали аккуратно обращаться с мячом.

Мы знаем, что нужно делать в этом случае. Четко исполнять и действовать активно», – рассудил разыгрывающий «Денвера».

Джамал Мюррэй закончил матч с 19 очками и 6 передачами на 5 потерь.

«Наггетс» в целом допустили 18 потерь, позволив «Лейкерс» набрать 24 очка после них.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джамала Мюррэя, Youtube DNVR Sports
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