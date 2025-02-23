Джамал Мюррэй: «Мы просто перестали аккуратно распоряжаться мячом»
Джамал Мюррэй обозначил ошибки «Денвера».
«Наггетс» уступили «Лейкерс» на домашней арене (100:123).
«Плохие передачи, отсутствие концентрации на противоборствах, поспешные решения, попытки опасных передач.
Когда играешь с командой, которая действует контактно, нужно адаптироваться. Контролировать мяч, идти навстречу передачам, ловить их обеими руками.
В конце концов, мы просто перестали аккуратно обращаться с мячом.
Мы знаем, что нужно делать в этом случае. Четко исполнять и действовать активно», – рассудил разыгрывающий «Денвера».
Джамал Мюррэй закончил матч с 19 очками и 6 передачами на 5 потерь.
«Наггетс» в целом допустили 18 потерь, позволив «Лейкерс» набрать 24 очка после них.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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