Виктор Вембаньяма о трансфере Луки Дончича: «Все еще самый безумный обмен, который я видел»
Виктор Вембаньяма поделился мыслями о сделке «Далласа» с «Лейкерс».
Лука Дончич сменил клуб в одном из самых громких обменов в истории НБА.
«Больше всего отложилось то, как это обмен отразился на фанатах «Далласа». Очень яркие эмоции.
«Мэверикс» все еще претенденты на титул. «Лейкерс» тоже способны бороться. Они получили очень хороших игроков.
Интересно посмотреть, что из этого выйдет, но спустя две недели это все еще самый безумный обмен, который я видел», – заключил форвард «Сперс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем