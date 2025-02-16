Виктор Вембаньяма о трансфере Луки Дончича: «Все еще самый безумный обмен, который я видел»

Виктор Вембаньяма поделился мыслями о сделке «Далласа» с «Лейкерс».

Лука Дончич сменил клуб в одном из самых громких обменов в истории НБА.

«Больше всего отложилось то, как это обмен отразился на фанатах «Далласа». Очень яркие эмоции.

«Мэверикс» все еще претенденты на титул. «Лейкерс» тоже способны бороться. Они получили очень хороших игроков.

Интересно посмотреть, что из этого выйдет, но спустя две недели это все еще самый безумный обмен, который я видел», – заключил форвард «Сперс».