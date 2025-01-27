Кевин Гарнетт: «Йокич выступает на уровне Уилта Чемберлена. Никаких чудес, он продуктивен и надежен»

Кевин Гарнетт поражен показателями Николы Йокича.

Сербский центровой «Денвера » промежуточно занимает 3-е место по очкам и подборам, 2-е место по передачам и проценту трехочковых и 4-е по перехватам.

«Он Уилт. Он выступает на уровне Уилта Чемберлена . Никакого реального атлетизма. Двигается медленно, поддерживает свой темп. Никаких чудес, но когда смотришь на его игру – она эффективна. Он продуктивен и надежен», – рассудил бывший баскетболист.