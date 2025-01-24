Брэндон Миллер перенес операцию на руке и выбыл до конца сезона

Брэндон Миллер из «Хорнетс» больше не сыграет в этом сезоне.

22-летний форвард «Шарлотт » перенес операцию в связи с разрывом связки правого запястья и выбыл до конца сезона.

Миллер получил травму во время победного для команды матча с «Ютой» на прошлой неделе. МРТ показала разрыв ладьевидно-полулунной связки.

В 27 встречах сезона 2-й номер драфта-2024 набирал 21,0 очка, 4,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.