Брэндон Миллер перенес операцию на руке и выбыл до конца сезона
Брэндон Миллер из «Хорнетс» больше не сыграет в этом сезоне.
22-летний форвард «Шарлотт» перенес операцию в связи с разрывом связки правого запястья и выбыл до конца сезона.
Миллер получил травму во время победного для команды матча с «Ютой» на прошлой неделе. МРТ показала разрыв ладьевидно-полулунной связки.
В 27 встречах сезона 2-й номер драфта-2024 набирал 21,0 очка, 4,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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