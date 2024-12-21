Уэйд Болдуин получил повреждение мышцы задней поверхности бедра
Уэйд Болдуин выбыл с повреждением.
Защитник «Фенербахче» получил травму мышцы задней поверхности бедра в матче Евролиги с «Барселоной» в четверг.
Уэйд ранее по ходу сезона уже получал подобное повреждение. О сроках восстановления не сообщается.
В этом сезоне Болдуин в среднем набирает 10,5 очка, 3,7 передачи, 2,6 подбора в 13 матчах Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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