Уэйд Болдуин получил повреждение мышцы задней поверхности бедра

Уэйд Болдуин выбыл с повреждением.

Защитник «Фенербахче » получил травму мышцы задней поверхности бедра в матче Евролиги с «Барселоной» в четверг.

Уэйд ранее по ходу сезона уже получал подобное повреждение. О сроках восстановления не сообщается.

В этом сезоне Болдуин в среднем набирает 10,5 очка, 3,7 передачи, 2,6 подбора в 13 матчах Евролиги.