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Уэйд Болдуин получил повреждение мышцы задней поверхности бедра

Уэйд Болдуин выбыл с повреждением.

Защитник «Фенербахче» получил травму мышцы задней поверхности бедра в матче Евролиги с «Барселоной» в четверг.

Уэйд ранее по ходу сезона уже получал подобное повреждение. О сроках восстановления не сообщается.

В этом сезоне Болдуин в среднем набирает 10,5 очка, 3,7 передачи, 2,6 подбора в 13 матчах Евролиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Уэйд Болдуин
травмы
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