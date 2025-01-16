Деловой партнер Леброна Джеймса Мэверик Картер консультирует группу инвесторов по вопросу создания международной баскетбольной лиги
Мэверик Картер является консультантом нового баскетбольного проекта.
Давний деловой партнер Леброна Джеймса помогает в проекте новой международной лиги, собирающейся конкурировать с НБА.
Группа инвесторов планирует собрать 5 миллиардов долларов в качестве первоначальных инвестиций.
В списке участников отметились UBS Group AG, Evercore Inc., сооснователь Skype Джефф Прентис и другие.
В предварительном проекте лига включает в себя 6 женских и 6 мужских команд, которые будут проводить матчи в 8 разных городах, ориентируясь на модель «Формулы-1».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bloomberg
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