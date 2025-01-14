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Брайан Уиндхорст: «Несколько агентов сказали мне, что их игроки хотят играть в «Кливленде»

По словам агентов, их игроки хотят играть в «Кливленде».

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«В этом сезоне с «Кэвс» произошло что-то интересное. Несколько агентов сказали мне, что их игроки хотят играть в «Кливленде».

Отчасти это потому, что они знают, что Дэн Гилберт готов тратить деньги, и если «Кэвс» выменяют их клиента, клиент может получить большие деньги. Отчасти это потому, что им нравится, как играют «Кэвс», и тому подобное. Для меня это показатель того, что команду хорошо воспринимают. Их игру хорошо воспринимают», – сказал Уиндхорст.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN Cleveland в соцсети X
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Брайан Уиндхорст
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