Брайан Уиндхорст: «Несколько агентов сказали мне, что их игроки хотят играть в «Кливленде»
По словам агентов, их игроки хотят играть в «Кливленде».
Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«В этом сезоне с «Кэвс» произошло что-то интересное. Несколько агентов сказали мне, что их игроки хотят играть в «Кливленде».
Отчасти это потому, что они знают, что Дэн Гилберт готов тратить деньги, и если «Кэвс» выменяют их клиента, клиент может получить большие деньги. Отчасти это потому, что им нравится, как играют «Кэвс», и тому подобное. Для меня это показатель того, что команду хорошо воспринимают. Их игру хорошо воспринимают», – сказал Уиндхорст.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN Cleveland в соцсети X
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