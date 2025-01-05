Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет УГМК
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Енисей» примет лидера чемпионата УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – УГМК
5 января. 15.00
Положение команд: УГМК – 14-0, МБА – 11-4, Надежда – 10-5, Динамо Курск – 10-6, Ника – 9-6, Енисей – 7-8, Самара – 7-9, Динамо Новосибирск – 5-10, Спарта энд К – 5-10, Нефтяник – 4-12, Динамо Москва – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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