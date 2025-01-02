Джейлен Брансон пропустил матч с «Ютой» из-за травмы икроножной мышцы

У «Никс» возникли проблемы с первыми номерами в матче с «Джаз».

Лидер «Нью-Йорка » Джейлен Брансон не смог выйти на площадку из-за травмы икроножной мышцы.

Брансона в старте должен был заменить Майлз Макбрайд , но незадолго до начала встречи он травмировал мышцу бедра.

В основе вышел Кэм Пэйн (8 очков, 9 передач), его подменял новичок Тайлер Колек (2 очка, 4 передачи), который ранее в этот день отыграл 40 минут в матче Лиги развития.

«Никс» выиграли со счетом 119:103, продлив серию до 9 побед.