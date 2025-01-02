Джейлен Брансон пропустил матч с «Ютой» из-за травмы икроножной мышцы
У «Никс» возникли проблемы с первыми номерами в матче с «Джаз».
Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не смог выйти на площадку из-за травмы икроножной мышцы.
Брансона в старте должен был заменить Майлз Макбрайд, но незадолго до начала встречи он травмировал мышцу бедра.
В основе вышел Кэм Пэйн (8 очков, 9 передач), его подменял новичок Тайлер Колек (2 очка, 4 передачи), который ранее в этот день отыграл 40 минут в матче Лиги развития.
«Никс» выиграли со счетом 119:103, продлив серию до 9 побед.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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